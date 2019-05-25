Вручены награды Каннского кинофестиваля

В Каннах прошла церемония закрытия 72-го кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте «Кинопоиска».
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты», а приз жюри был поделен между режиссером Ладжи Ли, снявшем фильм «Отверженные», и режиссерами Жулиано Дорнелем и Клебером Мендонсой Фильо за киноленту «Козодои».
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, согласившийся участвовать в выборах градоначальника, будет применять московский подход к работе. Жители Северной столицы поддерживают это, рассказал «Известиям» политолог Алексей Мартынов. По словам Мартынова, столицу буквально за несколько лет удалось превратить в современный и комфортный европейский город. У Санкт-Петербурга есть собственные традиции, но команда Беглова относится к ним бережно…. читать »
Активист Антон Дербенев, который пообещал ударить телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего бесами противников храма в Екатеринбурге, заявил, что у них состоялся «очень серьезный диалог». Об этом он сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в субботу, 25 мая. По его словам, он добился своей задачи «в виде леща», не нанеся оппоненту ни одного удара. «Руками машут… читать »
Бывший президент Украины Петр Порошенко рекомендовал своему преемнику не ждать импульса от общества, а начинать действовать в вопросе освобождения в России украинских моряков. Об этом он написал в Facebook. «Уже не до шуток», — цитирует Порошенко «Газета.ру». Ранее 25 мая Зеленский, комментируя решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе, заявил, что если Россия отпустит… читать »
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал вялым и беззубым комментарий МИД России относительно решения Международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе. Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter-аккаунте. «Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы», — написал Климкин. Он отметил,… читать »
Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддержал решение нынешнего врио главы региона Александра Беглова баллотироваться на выборах главы города. Он уверен, что многие жители северной столицы его поддержат. Полтавченко напомнил, что еще когда был губернатором, на вопрос, кого он видит на этом месте, ответил, что у него только один кандидат — Беглов, передает РЕН ТВ. «Я… читать »