Всех прибывших из-за рубежа в РФ обязали пройти двухнедельный карантин

20 марта 2020     23
Всех прибывших из-за рубежа в РФ обязали пройти двухнедельный карантин

Все, кто прибывает в Россию из-за рубежа, будут должны самоизолироваться на две недели. Мера касается и россиян, вернувшихся с отдыха, сообщил в четверг, 19 марта, Ростуризм со ссылкой на соответствующее постановление главного санитарного врача.

Усиление мер связано с риском распространения коронавируса.

В постановлении отмечается необходимость предоставления гражданам возможности домашнего карантина. В ином случае изоляция будет организована в условиях обсерватора.

Ростуризм также призвал россиян не покидать пределов страны до нормализации эпидемиологической обстановки в мире.

19 марта Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина.

Ведомство напомнило, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным и контактным путями. Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, граждане, которые вернулись из-за рубежа должны 14 дней провести в карантине. Именно за этот период времени проявляются первые признаки заболевания.

Карантин означает, что из дома выходить нельзя ни в магазин, ни за посылкой, ни для того, чтобы выбросить мусор.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось в 166 странах мира. Всего заразились более 200 тыс. человек, около 8 тыс. скончались.

В России выявлены 199 случаев заражения – большинство привозные. Скончался от заболевания один человек.

Источник: Газета Известия

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