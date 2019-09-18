Вспотевшая школьница сняла на уроке пиджак и оказалась наказана

Британскую школьницу отстранили от уроков на один день за то, что она сняла пиджак в классе в жару. Об этом сообщает Mirror.

14-летняя Саммер Беркитт обучается в заведении Sirius Academy North в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, Англия. По словам ее матери Келли Шенн, в школе настолько строгие правила в отношении униформы, что девочку выгнали с занятий за то, что она разделась на уроке в жаркую погоду.

Мать Беркитт возмутилась из-за произошедшего, поскольку считает, что дети не должны заниматься в душном классе и подвергаться санкциям, если они хотят снять верхнюю одежду. «Мою дочь исключили на один день за то, что она вспотела и сняла пиджак. Она, что, должна была сидеть там просто так и продолжать работать? Я не вижу проблемы в занятиях без блейзера», — негодовала Шенн.

Однако директриса школы Ян Равенскрофт заявила, что решение было принято в соответствии со строгой политикой учебного заведения. Она отказалась давать официальные комментарии изданию Mirror и пояснила, что этот случай будет разбираться на родительском собрании.

Ранее в сентябре британского школьника выгнали с уроков из-за брендовой обуви. 15-летний подросток пришел на занятия в однотонных черных кедах американского бренда Vans. Согласно уставу школы, учащиеся обязаны посещать уроки в одежде без лейблов. Однако на задней части подошвы обуви Хайкина заметили маленький логотип Vans.

Источник: Лента.Ру