Вспотевшая школьница сняла на уроке пиджак и оказалась наказана

18 сентября 2019     21
Вспотевшая школьница сняла на уроке пиджак и оказалась наказана

Британскую школьницу отстранили от уроков на один день за то, что она сняла пиджак в классе в жару. Об этом сообщает Mirror.

14-летняя Саммер Беркитт обучается в заведении Sirius Academy North в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, Англия. По словам ее матери Келли Шенн, в школе настолько строгие правила в отношении униформы, что девочку выгнали с занятий за то, что она разделась на уроке в жаркую погоду.

Мать Беркитт возмутилась из-за произошедшего, поскольку считает, что дети не должны заниматься в душном классе и подвергаться санкциям, если они хотят снять верхнюю одежду. «Мою дочь исключили на один день за то, что она вспотела и сняла пиджак. Она, что, должна была сидеть там просто так и продолжать работать? Я не вижу проблемы в занятиях без блейзера», — негодовала Шенн.

Однако директриса школы Ян Равенскрофт заявила, что решение было принято в соответствии со строгой политикой учебного заведения. Она отказалась давать официальные комментарии изданию Mirror и пояснила, что этот случай будет разбираться на родительском собрании.

Ранее в сентябре британского школьника выгнали с уроков из-за брендовой обуви. 15-летний подросток пришел на занятия в однотонных черных кедах американского бренда Vans. Согласно уставу школы, учащиеся обязаны посещать уроки в одежде без лейблов. Однако на задней части подошвы обуви Хайкина заметили маленький логотип Vans.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Яблоки «на грани срыва»
Яблоки «на грани срыва». В Крыму идёт массовый сбор урожая

На предприятии их называют зелёным золотом. Сейчас, как говорят здесь, «на грани срыва» почти 150 тонн яблок. На городских прилавках уже …


Вести Севастополь 18.09.2019
Вести Севастополь 18.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Как столичные эксперты предлагают изменить транспортную схему в центре Севастополя? Проект реконструкции Большой Морской представили старшим …


Большая чистка в ФСБ
Большая чистка в ФСБ

Бывший начальник банковского отдела управления «К» ФСБ России Кирилл Черкалин начал сотрудничать со следствием. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство …


Упоротый украинский националист уволен со своей должности
Упоротый украинский националист уволен со своей должности

Скандально известный украинский «историк» Владимир Вятрович, который с марта 2014 года возглавлял русофобский Институт национальной памяти, уволен с этой должности. Первым …


Вести Севастополь 18.09.2019
Вести Севастополь 18.09.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Дискуссии о Большой Морской. Какие предложения по проекту реконструкции появляются во время общественных обсуждений? – Сто …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты