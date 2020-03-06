Вспышка коронавируса привела к росту популярности фильма «Заражение»

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 сделала фильм «Заражение» Стивена Содерберга вторым по популярности в библиотеке Warner Bros. Об этом в пятницу, 6 марта, пишет The New York Times.

В основе сюжета фильма лежит вымышленный рассказ о пандемии, которая повлекла за собой гибель 26 млн человек. С начала 2020 года популярность киноленты резко возросла в связи с актуальностью темы распространения инфекции. В фильмотеке Warner Bros. «Заражение» переместилось с 270-го места на второе, по количеству просмотров уступая только франшизе о Гарри Поттере.

Еще одна тема, которую затрагивает сюжет фильма — опасность распространения дезинформации в чрезвычайных ситуациях. «Эти вирусы — словно пули, пронизывающие наше общество. Они выявляют многие современные проблемы. Помню, больше всего я был обеспокоен тем, что распространение ложных новостей может быть столь же опасным и плодотворным как сам вирус», — прокомментировал текущую ситуацию с коронавирусом сценарист фильма Скотт Бернс.

Он также признался, что начал получать немало откликов в социальных сетях. Люди хвалят его за точность фильма, подозревают в связи с тайными сообществами. Один пользователь спросил у Бернса совета, стоит ли ехать в Гонконг.

«Меня пугает, когда люди предпочитают просить совета у сценариста, а не у врача», — заявил Бернс.

5 марта сообщалось, что лидер российской группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов посвятил песню коронавирусу. В тексте артист вспомнил о предыдущих вспышках болезней и о громких событиях в России, чтобы показать, что человечество способно «извести себя» и без вирусов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и на другие страны. По последним данным, количество погибших от коронавируса только в Китае увеличилось до 3042, всего заразившихся в стране 80 552 человека.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

Источник: Газета Известия