Вступившие в НАТО бывшие союзники СССР получат кредит от США

В понедельник, 10 марта, Конгресс США одобрил законопроект, который позволяет выдавать кредиты европейским государствам, бывшим союзникам СССР, вступившим в НАТО после 1 марта 1999 года, сообщает ТАСС.

Согласно «Закону о безопасности в Восточной Европе» госсекретарь США может выдавать прямые кредиты в рамках закона о контроле экспорта вооружений. Кроме того, Госдепартамент может взимать комиссию по таким займам.

В документе говорится, что сокращение зависимости союзников по НАТО от «от российских или советских вооружений» соответствует интересам национальной безопасности США.

Чтобы получить средства страна должна отвечать следующим параметрам: «демонстрировать заметный прогресс» в выполнении своих обязательств по военным расходам (их необходимо довести до 2% ВВП, согласно решению альянса от 2014 года), местные власти должны «придерживаться демократических ценностей, таких как свобода религии, свобода слова, свобода печати, верховенство права и права религиозных меньшинств», говорится в законопроекте.

Кредит необходимо погасить не более чем через 12 лет, но возможен льготный период до одного года для погашения основной суммы.

В 1999 году в НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году Албания и Хорватия, а в 2017 году — Черногория.

НАТО, проводя военные учения в рамках маневров Defender Europe 2020, собирает у границы России «ударный кулак», заявила в субботу, 7 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению дипломата,«ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что «потенциальным противником» в рамках данных учений является Россия».

4 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет реагировать на учения НАТО. Он отметил, что с учетом количества американских войск и техники, которые будут переброшены в Европе, «любой нормальный военный» и «любой нормальный политик» должен понимать неизбежность ответных мер со стороны России.

Ранее в декабре 2019 года стало известно, что США впервые за 25 лет перебросят в Европу 20 тыс. военнослужащих для участия в масштабных учениях Defender Europe. Об этом рассказал бригадный генерал Шон Бернаби. Переброска сил состоится в феврале–апреле 2020 года в шесть европейских стран. Учения пройдут с 20 апреля по 20 мая.

Источник: Газета Известия