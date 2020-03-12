Вступивших незаконно в наследство мошенников задержали в Петербурге

12 марта 2020     16
Вступивших незаконно в наследство мошенников задержали в Петербурге

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали двух мошенников, которые незаконным способом вступили в право наследования недвижимым имуществом. Об этом сообщает пресс-центр городского ГУ МВД.

По данным правоохранительных органов, двое мужчин представили поддельное свидетельство о рождении и вступили в наследство на здание в Петродворцовом районе. Так как здание по адресу: Суворовская, 5, находится во владении городской администрации, городу был причинен ущерб в особо крупном размере, уточняет телеканал «78».

Мошенников удалось задержать. Ими оказались двое безработных мужчин.

В феврале в Санкт-Петербурге правоохранители задержали четырех человек, которые пытались снять со счетов умершего жителя Москвы более полумиллиарда рублей. Мошенники предоставили в банк фальшивые документы, подтверждающие право наследования.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму со стрельбой задержали пьяного водителя
В Крыму со стрельбой задержали пьяного водителя

Погоня со стрельбой произошла сегодня утром в Крыму. Водитель Audi 100 пытался скрыться от трех экипажей ДПС. В районе ул. …


В Севастополе проходит творческий конкурс «Мы – наследники Победы»
В Севастополе проходит творческий конкурс «Мы – наследники Победы»

В Севастополе стартовал региональный этап творческого конкурса «Мы – наследники Победы». В нём приняли участие 14 команд из разных школ …


В Приморском сгорело заброшенное здание
В Приморском сгорело заброшенное здание

Под Феодосией в поселке Приморский накануне произошел пожар в одноэтажном здании, которое никем не эксплуатируется. Там загорелась старая мебель и …


Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса
Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался возвращаться в расположение клуба из-за обнаружения коронавируса у другого игрока команды Даниэле Ругани. Об …


Россиянин получил пожизненный срок за убийство и изнасилования любовниц
Россиянин получил пожизненный срок за убийство и изнасилования любовниц

В Саратове 60-летнего местного жителя приговорили к пожизненному лишению свободы за изнасилования и убийство любовниц. Об этом в четверг, 12 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты