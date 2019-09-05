ВСУ обстреляли населенные пункты Донбасса с разных направлений

Украинские силовики 5 сентября открыли огонь по городу Ясиноватая и населенным пунктам Лозовое и Золотое-5, которые находятся под контролем самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщили представители Народной милиции ДНР и ЛНР, обстрелы велись из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Первая атака была зафиксирована в 18:10. С направления Авдеевки по Ясиноватой украинские военные выпустили 28 мин. Также огонь велся из пулеметов.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Примерно через два часа обстрелам подверглось Лозовое, пишет «РИА Новости». Глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий указал, что несмотря на провокации ВСУ, подразделения республики соблюдают условия перемирия.

29 августа сообщалось, что в результате очередного обстрела со стороны украинских военных погибли трое военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал действия ВСУ свидетельство того, что Киев не готов к диалогу и пообещал ответные меры.

Вооруженный конфликт на Донбассе длится с 2014 года. Тогда жители региона отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, а украинские власти начали против них так называемую Антитеррористическую операцию (АТО), впоследствии переименованную в Операцию объединенных сил (ООС).

Источник: Газета Известия