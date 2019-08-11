ВСУ обстреляли эвакуировавших погибшего силовика представителей ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли представителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) при попытке эвакуировать тело погибшего украинского военного, которое не стали забирать его товарищи. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил журналистам начальник пресс-службы народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, военный подорвался на мине, и его тело пролежало на месте трагедии не менее суток, несмотря на полученные ранее гарантии безопасности со стороны ЛНР.

«В итоге сотрудникам Луганского представительства в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня совместно с общественной организацией «Союз ветеранов Афганистана» пришлось самостоятельно эвакуировать тело погибшего», — рассказал Осадчий, которого цитирует «РИА Новости».

Он отметил, что как раз в этот момент украинские военные открыли гранатометный огонь и только чудом удалось избежать новых жертв. Свидетелями инцидента стали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Ранее в воскресенье военнослужащие народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии c установленной на нем гранатой.

В Донбассе 21 июля вступил в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным. Договоренности формально включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины. Меры по соблюдению перемирия согласовали на переговорах контактной группы в Минске 17 июля.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.

Источник: Газета Известия