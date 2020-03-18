Вторая страна в Европе заговорила о национализации

18 марта 2020     6
Вторая страна в Европе заговорила о национализации

Власти Франции не исключили национализации наиболее пострадавших в результате кризиса предприятий, если другие меры поддержки не сработают. Об этом заявил министр финансов республики Бруно Ле Мэр, сообщает Financial Times.

Франция стала уже второй в Европе страной, после Германии, в которой заговорили о такой возможности. При этом в Берлине сразу же уточнили, что рассматривают эту меру как временную.

Париж готовится потратить на борьбу с последствиями коронавируса в экономике 45 миллиардов евро. Из них 32 миллиарда придутся на отсрочку на месяц корпоративного налога и отчислений по социальному страхованию. Еще 8,5 миллиарда потратят на зарплаты за два месяца работникам временно остановленных из-за кризиса предприятий.

Материалы по теме

00:01 — 13 марта

По наводке

На американские биржи пришли дилетанты. Теперь от них зависит будущее мировой экономики

Также французские власти гарантировали кредиты в размере 300 миллиардов евро предприятиями, которые могут серьезно пострадать из-за недостатка ликвидности. Ле Мэр отметил, что теперь у банков нет повода отказывать в кредитах.

Наряду с Испанией, Италией и Бельгией в республике запретили инвесторам играть на понижение, чтобы предотвратить спекуляции и искусственное обрушение рынка. В настоящее время в Париже думают над поддержкой авиаперевозчика Air France-KLM, наиболее пострадавшего во время кризиса.

Накануне, 16 марта, президент Франции Эммануэль Макрон ввел ограничения на поездки по стране с 17 марта не менее чем на две недели. Он также рассказал о закрытии границ Евросоюза и стран Шенгенской зоны как минимум на месяц. Из-за эпидемии в стране закрыты кафе, ночные клубы и кинотеатры.

Ранее министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер объяснил, что помощь государства может понадобиться из-за разрыва глобальных цепочек поставок и резкого падения спроса. По этим причинам, в частности, в стране останавливаются предприятия по производству автомобилей, ключевой отрасли в экономике ФРГ.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вторая страна в Европе заговорила о национализации
Вторая страна в Европе заговорила о национализации

Власти Франции не исключили национализации наиболее пострадавших в результате кризиса предприятий, если другие меры поддержки не сработают. Об этом заявил …


Каждому пятому американцу предрекли потерю работы из-за коронавируса
Каждому пятому американцу предрекли потерю работы из-за коронавируса

Уровень безработицы в США может составить 20 процентов из-за пандемии коронавируса. Об этом предупредил министр финансов США Стивен Мнучин, передает …


Схватка жирафов из-за самки попала на видео
Схватка жирафов из-за самки попала на видео

Видео: Kruger National Park Videos / YouTube Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями схватки двух жирафов. Кадры, снятые …


Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19
Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Чтобы избежать заражения коронавирусом, важно соблюдать дистанцию между людьми, заявил японский врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро. По его словам, запрет мероприятий …


Названа дата выхода последней книги Эдуарда Лимонова
Названа дата выхода последней книги Эдуарда Лимонова

Последняя книга Эдуарда Лимонова – сборник очерков о воспоминаниях и поездках под названием «Старик путешествует», выйдет в апреле 2020 года. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты