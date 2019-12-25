Второй регулярный рейс в Москву ввели в Кургане

25 декабря 2019     19
Второй регулярный рейс в Москву ввели в Кургане

С 1 февраля 2020 года в аэропорту Кургана появится новый рейс в Москву. Полеты будет совершать авиакомпания «Икар».

Как рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе аэропорта, самолеты из Кургана в Москву будут отправляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 21:00, во вторник, четверг и субботу в 15:10.

Летать на этом направлении будет судно Embraer 190, рассчитанное на 110 мест. Стоимость билетов пока неизвестна – продажи еще не начались.

Сейчас из Кургана в Москву рейсы совершает авиакомпания Utair. Разговоры о запуске дополнительного рейса на этом направлении ведутся несколько лет. На рынок перевозок в октябре 2018 года пыталась зайти авиакомпания «Ямал».

Курганский аэропорт получил статус международного в 2015 году. Рассматривалась возможность создания грузового хаба для транспортировки грузов из КНР. Однако был выполнен только один грузовой рейс – в начале 2018 года.

Источник: Газета Известия

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