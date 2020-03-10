Вторую очередь набережной озера Кабан в Казани построят к концу лета

10 марта 2020     13
Вторую очередь набережной озера Кабан в Казани построят к концу лета

Строительство второй очереди набережной озера Кабан в Казани планируется завершить к августу. При этом открытие участка улицы Марджани должно намечено на 25 мая. В будущем работы по благоустройству могут дойти до Юнусовского сада и набережной Волги.

«А пока довольствуемся прогулками на берегах Кабана и Казанки», — сообщили в Дирекции парков и скверов. Ранее помощник главы Татарстана Наталья Фишман-Бекмамбетова опубликовала фотографии с места строительства второй очереди набережной. Сейчас на территории устанавливают фитоочистные сооружения и металлоконструкции. Также там уже вбили сваи под пешеходную дорожку, сообщает Inkazan.ru.

Кабан — система озёр, расположенных в городской черте Казани. Состоит из трёх частей (озёр), протяжённых с севера на юг и соединённых протоками: Ближний (Нижний) Кабан (самый северный), Дальний (Средний) Кабан и Верхний (Борисковский) Кабан. Является самой крупной по площади озёрной системой в Татарстане.

Источник: Газета Известия

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