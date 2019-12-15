Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту трех километров

На вулкане Эбеко, расположенном в Сахалинской области, произошел пепловый выброс высотой 3 км, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области в воскресенье, 15 декабря.

Сообщение о выбросе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства. Шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 км.

Пеплопад в городе Северо-Курильске не зафиксирован, запаха сероводорода и угрозы для жителей нет.

Для жителей Северо-Курильска такие явления не редкость. Эбеко — один из самых активных вулканов Курильских островов. Его высота составляет 1156 м, он расположен в 7 км от Северо-Курильска.

В конце августа 2018 года был зафиксирован самый крупный выброс за последние несколько лет — его высота достигла 6 км.

Источник: Газета Известия