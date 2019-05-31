ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы Путина

Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.

«Рейтинг одобрения работы Дмитрия Медведева на посту главы правительства вырос с 34,3 до 37,4%», — отмечается в тексте.

При этом на прямой вопрос о доверии Путину (закрытый вопрос) положительно ответили 72,3% опрошенных россиян, Медведеву — 37%, а лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяет 36,1%. При этом в рейтинге доверия российским политикам в целом (открытый вопрос) показатель главы государства составил 30,5%.

По словам руководителя Практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, разрыв в уровне доверия при ответе на открытый и закрытый вопрос объясняется применением различных методик. Так, в первом случае люди сами называли политиков, которым бы они доверили решение важных государственных вопросов, во втором — просили определить свое отношение к конкретным политикам.

«Многолетние исследования демонстрируют волатильность данных по доверию политикам, замеряемых открытым вопросом: значитeльное влияние здесь оказывает событийный фон, информационная активность политиков и другие факторы», — цитирует Мамонова ТАСС.

Ранее 31 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что данные социологических опросов об одобрении деятельности властей и главы государства учитываются при подготовке прямых линий с президентом РФ Владимиром Путиным, однако зачастую такая информация противоречива.

За день до этого гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (BЦИOM) Валерий Федоров рассказал о последовательном росте рейтинга Путина с января по май 2019 года.

Источник: Газета Известия