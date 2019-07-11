Вылетевший в Париж из Петербурга самолет вернулся в Пулково

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Париж, вернулся в аэропорт Пулково из-за неисправности. По данным представителя авиакомпании, посадка прошла без ЧП.

Судно на земле осмотрели техники, авиаперевозчик принял решение о выполнении рейса резервным бортом. «Резервный борт уже вылетел в Париж», — цитирует представителя авиакомпании в четверг, 11 июля, ТАСС.

Как следует из онлайн-табло, в аэропорт Пулково вернулся рейс номер 6635. В Париж он был направлен в 9:18 мск. Резервный самолет вылетел около 14:00 мск.

Накануне самолет авиакомпании Montenegro Airlines, следовавший из черногорского Тивата в московский аэропорт Домодедово, экстренно сел в Калуге из-за обморока у одного из пилотов экипажа.

Источник: Газета Известия