Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково

Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пассажиров лайнера в субботу, 1 февраля.

По их словам, борт встречали на полосе с пожарными машинами.

Причина инцидента выясняется.

Сейчас пассажиров доставляют в здание аэропорта. Никто не пострадал.

По словам пассажиров, им пообещали предоставить новое воздушное судно для полета.

Ранее, 30 января, самолет авиакомпании Utair, выполнявший маршрут Москва — Ростов-на-Дону, вернулся во Внуково. Причиной инцидента указывалось срабатывание датчика положения закрылок. В авиакомпании опровергли информацию о вынужденной посадке.

Источник: Газета Известия