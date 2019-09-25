Выпавший из окна поляк приземлился на украинца

25 сентября 2019     13
Выпавший из окна поляк приземлился на украинца

В Польше местный житель выпал из окна и упал на гражданина Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».

В результате трагедии поляк погиб на месте, а украинца госпитализировали в тяжелом состоянии. Отмечается, что у него серьезная травма головы, он был без сознания.

Уточняется, что 18-летний украинец сидел у подъезда на лавочке на момент инцидента.

Ранее Украина и Польша подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере защиты прав граждан обеих стран. По словам омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой, письмо направлено на «избежание ксенофобских настроений», а также на защиту трудовых прав украинских мигрантов в Польше.

Отдельно Денисова указала на участившиеся случаи нападения поляков на украинских граждан, число которых за последние четыре года увеличилось с 30 до 190.

Один из последних инцидентов, о которых говорила Денисова, произошел 21 сентября. В польском городе Жоры группа людей избила украинского студента, предварительно убедившись в том, что он является украинцем. В сообщении, опубликованном на сайте польской полиции, говорится, что «злоумышленники избивали украинца даже тогда, когда он потерял сознание».

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Источник: Лента.Ру

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