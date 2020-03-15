Выполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео

15 марта 2020     20
Выполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами.

На кадрах видно, как самолеты морской авиации Тихоокеанского флота России выполняют плановый полет над нейтральными водами. Отмечается, что они преодолели более пяти тысяч километров. Истребители МиГ-31БМ сопровождали самолеты в ближней зоне.

В Минобороны рассказали, что полет проводился в рамках зимней боевой подготовки экипажей и был выполнен в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

О выполненном полете Ту-142 над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта сообщалось 11 марта. Он продолжался около 12 часов. В районе Аляски их сопровождали американские истребители F-22 и F-18.

Источник: Лента.Ру

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