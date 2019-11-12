Выручка российских экспортеров в январе-августе упала на $12 млрд

За восемь месяцев 2019 года российские экспортеры недосчитались $12 млрд выручки, следует из исследования аудиторской компании FinExpertiza.

Согласно представленным данным, доходы компаний-экспортеров составили $275,1 млрд, что на $12 млрд меньше, чем годом ранее.

Таким образом, тренд возвращения экспорта на докризисный уровень был переломлен, полагают аналитики. Больше всего в стоимостном выражении потеряли поставщики нефтепродуктов, дизельного топлива, газа, металлов и пшеницы. Например, доходы нефтяников уменьшились на $7,75 млрд.

Объемы продаж российской продукции за рубеж также сократились — на 4,2%. Эксперты указали, что такая динамика связана со снижением цен, торговой войной Китая и США и общим замедлением мировой экономики.

Однако в Минэкономразвития отметили, что в 2020 году стоимостный объём экспорта может превзойти результаты 2019-го.

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Убыли без прибыли: выручка экспортеров сократилась на $12 млрд

Источник: Газета Известия