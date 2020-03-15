Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили

Риск смертельного исхода при заражении коронавирусом повышается с возрастом. Таким образом представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК высокую смертность в Италии.

По ее словам, эпидемию невозможно распознать — люди могли не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними обращаться. Вуйнович отметила, что в Италии зарегистрировано больше тысячи смертей, так как чем старше население, тем выше смертность.

Ранее председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли оценил кризис в Европе, вызванный распространением коронавирусной инфекции. «Европа не знала столь драматичного кризиса с окончания Второй мировой войны», — заявил Сассоли. Он отметил, что Евросоюз наконец принял пакет мер по борьбе с коронавирусом и противодействию экономическим последствиям пандемии.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящая в ЕС Швейцария. В Италии зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев заражения, более 1,4 тысячи человек умерли.

Источник: Лента.Ру