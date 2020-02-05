Выставка Дали в Манеже продлит часы работы по определенным дням

5 февраля 2020     3
Выставка Дали в Манеже продлит часы работы по определенным дням

Организаторы выставки работ Сальвадора Дали в московском «Манеже» решили продлить работу экспозиции на час в определенные дни — теперь по четвергам, пятницам и субботам посетители смогут задержаться в выставочном пространстве до 22:00.

Организатор выставки и председатель правления культурно-исторического фонда «Связь времен», директор Музея Фаберже Владимир Воронченко рассказал в видеостудии ТАСС, что все желающие смогут заказать персональную экскурсию после закрытия выставки. По его словам, такое предложение пользуется популярностью среди компаний, организующих просмотр экспозиции для своих сотрудников.

На выставке «Сальвадор Дали. Магическое искусство» представлено более 180 произведений испанского сюрреалиста, они охватывают все периоды творчества художника — начиная от пейзажей 1910-х годов, заканчивая абстрактными холстами 1980-х. Некоторые работы привезли в Россию впервые.

Выставка продлится до 25 марта 2020 года, в ее рамках проведут конкурс на лучший костюм в стиле художника. Победителей обещали наградить, передает «Москва 24».

Источник: Газета Известия

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