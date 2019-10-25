Выход в шестерку: банки ещё могут снизить проценты по кредитам

Банки уже заложили решение ЦБ по ключевой ставке в стоимость своих услуг, но потенциал для повышения доступности кредитов и ипотеки ещё есть. Об это заявили опрошенные «Известиями» аналитики. Ключевой показатель достиг минимального уровня с 2014 года — 6,5% — после снижения сразу на 50 базисных пунктов 25 октября. О таком решении совета директоров сообщил регулятора. Экономика стала более устойчивой, но страна пока не вернулась к уровню инвестиций и потребления домохозяйств докризисного 2014 года, считают эксперты.

Инфляция и ВВП замедляются

Главным фактором, повлиявшим на снижение ключевой ставки сразу до 6,5%, стали замедление инфляции и темпов роста ВВП, отчитался Банк России. В релизе регулятора отмечено, что рост цен в странах, которые выступают торговыми партнёрами, также замедлилась: это ограничило повышение стоимости импортируемых товаров. Кроме того, бюджетные расходы, в том числе — на нацпроекты, идут слишком медленно. По ожиданиям Центробанка, в конце года инфляция будет в диапазоне 3,2–3,7%, а по итогам 2020-го и в дальнейшем стабилизируется на уровне 4%.

Прогноз роста экономики в 2019 году специалисты оставили на уровне 0,8–1,3%, однако уже в 2022-м он достигнет 2-3%. Сейчас увеличение ВВП сдерживается в том числе замедлением мировой экономики, подчеркнули в Банке России. Там добавили, что рост располагаемых доходов населения пока не увеличил объёмы розничной торговли.

В пресс-службе ЦБ отметили, что динамика процентных ставок позволяет бизнесу брать больше займов, при этом рост кредитования физлиц снижает свои темпы и не вызывает опасений. Целесообразность дальнейшего уменьшения ключевой на ближайшем заседании 13 декабря регулятор «будет оценивать» — чёткого сигнала о снижении, как в предыдущие месяцы, ЦБ не дал.

За последние полгода это уже четвёртое сокращение ставки, однако ранее регулятор делал шаг только на 25 базисных пунктов. Последний раз показатель так резко уменьшался осенью 2017 года — тогда ЦБ снизил его сразу с 8,25% до 7,75%. Участники рынка, опрошенные «Известиями», сообщили, что ожидали уменьшения, но большинство из них — лишь на 25 б.п.

Опустившись до 6,5%, ключевая достигла минимума с февраля 2014 года — то есть оказалась на «докризисном» уровне. Это, впрочем, не означает, что экономика полностью восстановилась, считает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП Банка Владимир Помыткин. Тем не менее, это сигнал, что ситуация стала более устойчивой, чем в период кризиса, отметил он. Пока окончательное преодоление его последствий 2014-2016 годов не наблюдается, как минимум, по уровню инвестиций и потреблению домохозяйств, согласен главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Уровень ставки остаётся в диапазоне долгосрочной «нейтральной», которая составляет 6-7% при инфляции в 4%, отметил начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин.

Последний год показывает, что даже в развитых странах, которые традиционно создавали стержень мировой экономической политики, денежные власти вынуждены резко менять свои приоритеты: ещё в конце 2018 года ФРС США планировала продолжить повышение процентной ставки, но с середины 2019-го перешла к её снижению, рассказала главный аналитик Альфа-Банка Наталия Орлова. Она отметила, что российский ЦБ динамично подстраивается под меняющуюся ситуацию.

Потенциал снижения ещё есть

Банки уже снизили проценты по вкладам и кредитам, заложив в стоимость услуг постепенное смягчение политики ЦБ, рассказали «Известиям» в топ-30 российских финансовых организаций. Это может быть «отклик» на прошлые два снижения, а нынешнее решение ЦБ банковские продукты в полной мере учтут в своих ставках в перспективе трёх-шести месяцев, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По последним данным регулятора, средние ставки по потребкредитам до одного года находятся на уровне 14,6%, а по вкладам — 5,2%. По прогнозам «БКС Премьер», в крупнейших банках проценты по депозитам все равно продолжат движение к уровню 6-6,3%. К началу 2020 года средняя стоимость кредитов гражданам будет не выше 12,9%, ожидает замдиректора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. На рынке ипотеки есть потенциал для снижения ставок, при реализации которого средний процент до конца года может снизиться на 30-50 б.п. и опуститься ниже 10%, уверена главный аналитик «Росбанк Дом» Наталья Ващелюк.

В вопросе потребкредитов решение по ставке ЦБ нивелирует ужесточение мер контроля за заёмщиками, например, повышение ПДН, считает главный аналитик Альфа-Банка Наталия Орлова. Она отметила, что благодаря снижению ключевой финансовые организации чувствуют больший комфорт с точки зрения объёмов и качества кредитного спроса: заёмщики с плохой платёжеспособностью будут сдерживаться новыми правилами, а более обеспеченные — привлекаться хорошими ставками.

Хотя проценты по вкладам становятся менее выгодными, население быстро наращивает объёмы сбережений, отметил старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич: в начале осени депозиты выросли почти на 10% по сравнению с прошлым сентябрём, хотя год назад этот показатель составил всего 5,5%. Рост вкладов в валюте при этом достиг максимальных темпов с 2014 года — 11,3%, подчеркнул он.

Поскольку ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п., в декабре регулятор может взять паузу, чтобы оценить это решение, считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Однако если мировые центробанки продолжат своё монетарное смягчение, а темпы роста потребительских цен не получат значительного импульса для ускорения со стороны активности бюджетных расходов, в конце 2020-го ставка ЦБ может опуститься ниже 6%, считает Антон Покатович из «БКС Премьер».

Источник: Газета Известия