Выход PlayStation 5 сорвали

Релиз приставок PlayStation 5 и Xbox Series X сорван и может быть перенесен. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на отчет DFC Intelligence.

Исследовательская компания уверена, что из-за пандемии коронавируса выход игровых приставок Sony и Microsoft будет отложен. DFC Intelligence оценивает влияние распространения вируса на цепочку поставок как «краткосрочное». Однако эксперты компании полагают, что появление PlayStation 5 и Xbox Series X может быть отложено до 2021 года.

Согласно выводу аналитиков, в настоящее время экономика находится в неопределенном состоянии. «Даже если ситуация прояснится через несколько недель, выпустить высокотехнологичные продукты в запланированный срок будет невозможно», — считает DFC Intelligence. Задержка также может вызвать подорожание обеих приставок. Эксперты заключили, что хорошей новостью является тот факт, что потребительский спрос на консоли будет сильнее, чем когда-либо.

Издание отметило, что поставщики Sony и Microsoft постепенно восстанавливают темпы производства. К этим компаниями отнесли и AMD, которая поставляет процессоры для консолей. Журналисты подчеркнули, что если в Европе и Америке участились случаи диагностирования опасного заболевания, то в Китае пандемия постепенно стихает.

Ранее источники Bloomberg спрогнозировали минимальную стоимость приставки PlayStation 5, при которой Sony сможет заработать на девайсе. По их подсчетам, чтобы японской компании выйти в плюс, нужно продавать консоль не менее чем за 470 долларов или около 29 тысяч рублей. Журналисты отметили, что Sony может продавать устройство и в убыток, но зарабатывать на игровых эксклюзивах и сопутствующих сервисах.

Выход консолей Sony и Microsoft запланирован на конец 2020 года. Японская компания пока не показала свой продукт, тогда как американская анонсировала свою приставку еще в декабре 2019-го. Xbox Series X получила корпус прямоугольной формы, чип на базе архитектуры AMD Zen 2 и Radeon RDNA, SSD-накопитель NVMe и видеопамять GDDR6. Приставка поддерживает 8К-игры с частотой 120 кадров в секунду и технологию трассировки лучей.

Источник: Лента.Ру