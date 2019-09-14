Вячеслав Фетисов стал амбассадором Москвы по туризму

14 сентября 2019     14
Вячеслав Фетисов стал амбассадором Москвы по туризму

Советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов стал амбассадором Москвы по туризму, сообщила в субботу, 14 сентября, председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева, пишет ТАСС.

«Первым послом нашего прекрасного города станет Вячеслав Фетисов, которого не нужно представлять ни в одной точке мира. Я от имени московского туризма, правительства Москвы хотела бы вручить ему знак «Discover Moscow» («Открой Москву») как символ того, что он является первым послом Москвы в мире», — отметила она.

Проничева добавила, что задача амбассадора в том, чтобы рассказывать о городе на международных площадках. Фетисов заявил, что для него звание амбассадора Москвы очень волнительно и он постарается сделать все, чтобы о столице знал весь мир.

В апреле Фетисов предупредил, что общее число северных оленей заметно сокращается, в частности это происходит из-за изменений климата. По его словам, на сегодняшний день эти животные находятся на грани исчезновения.

Источник: Газета Известия

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