В авиакомпании подтвердили смерть 176 человек в авиакатастрофе в Иране

Глава авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхнэ подтвердил факт гибели девяти членов экипажа и 167 пассажиров при падении самолета, летевшего из Тегерана в Киев. Об этом сообщил ТАСС в среду, 8 января.

« Погибли 9 членов экипажа и 167 пассажиров <…> Среди погибших пассажиров — двое граждан Украины», — рассказал Дыхнэ. Он отметил, что граждан России на борту не было.

«На борту было мало украинцев засчет того, что много пассажиров планировали лететь (транзитом — ред.) из аэропорта Борисполь, так как этот рейс коннектился почти со всеми европейскими рейсами», — пояснил глава авиакомпании.

Помимо этого вице-президент МАУ Игорь Сосновский рассказал, что при взлете самолет успел набрать 2400 метров высоты, из-за чего вероятность ошибки пилотов была минимальна.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни — в 5:44 мск. Самолет эксплуатировался 3,5 года.

На данный момент информация ведомств о числе находившихся на борту людей разнится. Так, по словам представителя тегеранского аэропорта, в самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, такие же цифры озвучил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что в авиакатастрофе погибли 168 пассажиров, которые прошли регистрацию, и девять членов экипажа.

В то же время, по данным МВД Украины, погибли 180 человек. Билеты на рейс приобрели 168 пассажиров, сообщило посольство страны.

Как сообщил официальный представитель аэропорта Тегерана, причиной крушения стало возгорание двигателя. Посольство Украины в Иране исключило версию теракта.

Источник: Газета Известия