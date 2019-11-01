В Амстердаме началась бесплатная раздача исторической недвижимости

Власти Амстердама приняли решение безвозмездно раздать горожанам фрагменты исторической недвижимости — детали фасадов, фрагменты зданий семнадцатого века и другие артефакты. Информация об этом размещена на сайте муниципалитета Амстердама.

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17:00 — 12 января 2015

Детали старинной городской застройки из городского хранилища горожанам предлагается забрать для украшения современных фасадов. Ценность исторических фрагментов различна, она зависит от функционального назначения артефакта и степени его сохранности — все они делятся на ряд категорий, от А+ (чрезвычайно ценные фрагменты фасадов высокой степени сохранности) до D (обломки).

Условия использования артефактов также приводятся на сайте муниципалитета. Чтобы получить в свое распоряжение один из фрагментов исторической застройки, жителям Амстердама предлагается до конца декабря 2019-го предоставить муниципалитету проект использования выбранного артефакта.

Летом 2019 года муниципалитет одной из деревень в швейцарских Альпах предложил желающим историческую недвижимость по цене в один франк (около 60 рублей) за дом. Условием местные власти поставили обязательную реставрацию обветшавших зданий.

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Источник: Лента.Ру