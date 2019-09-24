В Амурской области пресекли доставку наркотиков в другие регионы

24 сентября 2019     8
В Амурской области пресекли доставку наркотиков в другие регионы

Амурское пограничное управление обнаружило каналы поставки наркотических средств каннабисной группы. На территории поселка Апрельского Магдагачинского района у местного жителя изъято 1,5 кг конопли. Предполагается, что она предназначалась для изготовления гашишного масла и перевозки в Магаданскую область, пишет ресурс asn24.ru.

В районе города Завитинска сотрудники областного Пограничного управления ФСБ обнаружили наркотики в машине члена преступной группы. У него изъяли стеклянную банку объемом 0,5 литра, полностью заполненную темно-коричневым веществом — предположительно гашишным маслом. В ФСБ считают, что это могли быть поставки по возможному межрегиональному каналу в Хабаровский край.

В начале сентября в американском штате Флорида волны, вызванные ураганом «Дориан», вынесли на два пляжа более 15 брикетов с кокаином. Одна из упаковок была обнаружена во время утреннего патрулирования побережья. Позже в полицию сообщили о найденной на другом пляже сумке.

Источник: Газета Известия

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