В Англии арестована банда насильников-педофилов

В английском городе Галифакс арестовали 16 мужчин, которые подвергали сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, жертвами преступников были по меньшей мере три девочки в возрасте от 13 до 16 лет. Случаи изнасилований и других преступлений в их отношении датированы периодом с 2006 по 2009 год.

Известно, что один из арестованных — 35-летний полицейский по имени Амджад Дитта. Среди предполагаемых преступников лишь один — Кристофер Иствуд — носит британское имя, имена остальных указывают на их пакистанское или ближневосточное происхождение.

Большинству из задержанных предъявлены обвинения в изнасиловании, а также в распространении запрещенных веществ.

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В октябре 2018 года стало известно о схожем деле в том же графстве Уэст-Йоркшир. Тогда группу из 20 британских азиатов пакистанского происхождения, действовавших в городе Хаддерсфилд, признали виновными в массовых изнасилованиях малолетних. Похожие скандалы ранее разгорались и в других городах, в том числе в Ньюкасле, Рочдейле и Лондоне.

Банды приезжих, насилующие и вовлекающие в проституцию белых несовершеннолетних британок, действуют в Великобритании уже много лет. Одной из самых серьезных считается ситуация в английском городке Ротереме с населением свыше 250 тысяч человек. В 2014 году местные правозащитники опубликовали доклад, в котором говорилось о том, что за 16 лет пакистанцы изнасиловали более 1,4 тысячи местных девочек в возрасте от 11 до 15 лет. На них нападали в машинах, парках, даже на детских площадках, а затем угрожали расправой.

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Источник: Лента.Ру