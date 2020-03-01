В Анкаре напали на квартиры сотрудников российского СМИ

Неизвестные совершили нападение на квартиры трех сотрудников новостного агентства Sputnik Турция в Анкаре. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
По словам Симоньян, на квартиры нападали организованные группы людей, около десяти человек в каждой. Нападавшие выкрикивали лозунги: «Турция для турок!»,«Предатели!» и «Русские шпионы!».
«И еще вопрос — как этим упырям стали известны домашние адреса не самых публичных наших сотрудников», — поинтересовалась она.
Источник: Лента.Ру