В Анкаре напали на квартиры сотрудников российского СМИ

Неизвестные совершили нападение на квартиры трех сотрудников новостного агентства Sputnik Турция в Анкаре. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, на квартиры нападали организованные группы людей, около десяти человек в каждой. Нападавшие выкрикивали лозунги: «Турция для турок!»,«Предатели!» и «Русские шпионы!».

«И еще вопрос — как этим упырям стали известны домашние адреса не самых публичных наших сотрудников», — поинтересовалась она.

Источник: Лента.Ру