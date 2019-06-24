В апреле россияне взяли автокредитов на рекордную сумму

Россияне в апреле 2019 года взяли автокредитов на 57,7 млрд рублей, за месяц сумма увеличилась практически на 13% и достигла исторического рекорда. Об этом 24 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что всего за период с января по апрель 2019 года россияне взяли автокредитов на общую сумму 179 млрд рублей, что на 25% больше результата прошлого года.

По данным организации, положительная динамика связана с продлением Минпромторгом госпрограммы льготного кредитования с 1 марта.

«Мы полагаем, что объемы автокредитования будут активно расти в течение всего года и достигнут своего максимума к ноябрю-декабрю 2019 года», — цитирует агентство гендиректора бюро Олега Лагуткина.

14 января стало известно, что по итогам 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,43 млн рублей, что на 7,5% больше, чем в 2017 году.

Источник: Газета Известия