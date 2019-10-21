В Архангельске обнаружили некрополь XVII-XVIII веков

21 октября 2019     27
В Архангельске обнаружили некрополь XVII-XVIII веков

Захоронения XVII-XVIII веков нашли археологи в Петровском сквере в Архангельске. Об этом 21 октября сообщили на сайте городской администрации.

Открытие специалисты сделали во время работ на участке, где планируется строительство реплики беседки писателя Александра Грина. Они нашли несколько захоронений, остатки сгоревшего монастырского погреба, а также нательные кресты, броши и курительные трубки.

«На месте раскопок можно увидеть следы разрушения деревянной церкви после пожара 1636 года, следы каменной церкви, которая была построена позже на этом месте. После слоя пожара начинается слой некрополя. Это 17-18 века. Мы обнаружили могилу женщины, в ногах которой ребенок, а на груди кот», — приводит пресс-служба слова научного сотрудника института археологии РАН Владимира Зейфера.

Найденные кости отправят в Москву для изучения, а после вернут обратно для перезахоронения.

Как отмечают на сайте администрации, археологические работы завершены. Теперь специалисты приступили к благоустройству сквера, которое планируют окончить до конца октября. «Место раскопок будет засыпано, сверху над четырьмя опорами будет залит новый фундамент, и в следующем году мы уставим беседку Грина», — пояснила глава Ломоносовского округа Вера Пономарева.

21 октября в центре Тамбова во время археологических раскопок обнаружили колодец конца XVIII века. Сооружение впечатлило специалистов размерами и глубиной. Также ученым удалось обнаружить многочисленные предметы быта, которым около двух веков.

Источник: Газета Известия

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