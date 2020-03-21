В Ассоциации волонтерских центров назвали проект «Мы вместе» гражданским ответом коронавирусу

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров руководитель платформы DOBRO.RU Артем Метелев заявил, что запущенный 21 марта проект агрегатор «мывместе2020.рф» является своего рода «гражданским ответом коронавирусу».

«За последние несколько лет в России сформировалась целая культура добрых дел. И конечно, в сложной ситуации с коронавирусом люди не побоялись, объединились. Появляются волонтерские штабы. Многие начали вспоминать о своих соседях, предлагать им купить продукты, лекарства. Компании проявляют свою социальную ответственность, предлагают свою бесплатные услуги, появляются юридические консультации, психологи, новые сервисы и возможности. Все это многообразие предложили объединить в проекте «Мы вместе», — рассказал он.

Проект является совместной идеей ОНФ, всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и Совета Ассоциации волонтерских центров.

В настоящее время крупные компании создают «горячие линии», предоставляют юридические консультации, а также обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и обучения в режиме онлайн. Вся эта информация с помощью проекта будет собрана в одном месте.

По словам председателя Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики» Павла Савчука, на новом ресурсе представлено несколько возможностей.

«Первая — стать волонтером. Эта деятельность уже активно ведется в регионах, у нас созданы региональные штабы, и наша помощь, в первую очередь, сосредоточена на людях старшего возраста и на маломобильных граждан. И вторая возможность — предложить помощь. Уже сейчас десятки компания хотят помочь обществу. Кто-то готов передать деньги, кто-то оказать услуги, выделить какой-то объем продукции», — отметил он.

16 марта председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев рассказал, что корпус «Волонтеры Конституции» подключится к ситуации с коронавирусом. Например, в приложении «ОНФ.помощь» в настоящее время уже принимаются заявки тех, кому нужна помощь.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

Источник: Газета Известия