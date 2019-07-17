В Астрахани возбудили 17 дел в отношении и.о. главы минстроя и ряда чиновников

17 июля 2019     6
В Астрахани возбудили 17 дел в отношении и.о

В Астраханской области возбудили 17 уголовных дел в отношении исполняющего обязанности регионального министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, двух бывших министров и ряда других чиновников. Об этом в среду, 17 июля, сообщает Следственный комитет России.

В ведомстве уточнили, что госслужащих подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 159, ч. 1 и 2 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2015 года по настоящее время действующий и двое бывших министров незаконно предоставляли некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» денежные средства в виде субсидий из бюджета региона.

«В результате преступных действий незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на общую сумму более 47 млн рублей», — рассказали в СКР.

Что касается действующих и бывших глав муниципальных образований, то они принимали недостроенные дома, которые возводились в рамках программ переселения граждан из аварийного жилья.

«Достоверно зная, что строительные работы в полном объеме не выполнены, они подписывали акты о приеме работ», — пояснили в ведомстве. Речь идет о домах в Кировском и Трусовском районах города, а также в Камызякском и Наримановском районах области.

Бывший начальник отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани, кроме всего прочего, не включил в программу переселения аварийный дом по улице Ахшарумова, хотя необходимые ресурсы для этого были. При схожих обстоятельствах начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района не принял мер к проведению технического обследования дома по улице Лычманова. Он рекомендовал собственникам жилья самостоятельно сформировать пакет документов для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее в среду о задержании Гужвинского сообщил источник в силовых службах.

1 июля сообщалось о задержании в Дагестане трех чиновников, подозреваемых в махинациях с бюджетными средствами. По данным ФСБ, госслужащие с 2016 года незаконно заключали контракты с аффилированными компаниями на строительство, реконструкцию и приобретение объектов дошкольного образования по завышенным ценам.

Источник: Газета Известия

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