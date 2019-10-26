В Астрахани 11 человек пострадали в ДТП

26 октября 2019     13
В Астрахани 11 человек пострадали в ДТП

В Астрахани 11 человек пострадали в результате ДТП с участием машины и маршрутки, среди них было четверо детей. Об этом 26 октября сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Астраханской области.

Автомобиль Mitsubishi Galant и микроавтобус «Газель», следовавший по маршруту №32с по улице Дзержинского, столкнулись ранее в этот же день. Пострадавших детей доставили в больницу им. Н. Н. Силищевой — у них были обнаружены ушибы легкой степени. Трехлетний ребенок, обследование которого еще не закончилось, остается в учреждении, остальных отпустили домой. Шестерых взрослых госпитализировали, один из них от госпитализации отказался.

В МВД по Астраханской области ТАСС рассказали, что предполагаемым виновником происшествия является женщина, сидевшая за рулем иномарки. По факту произошедшего проводится расследование.

23 октября легковой автомобиль врезался в здание детской поликлиники в Перми.

Источник: Газета Известия

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