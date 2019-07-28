В Байкальске из-за паводка обрушился мост через реку

28 июля 2019     17
В Байкальске из-за паводка обрушился мост через реку

В городе Байкальске Иркутской области из-за паводка рухнул мост через реку Солзан. Как сообщает в воскресенье, 28 июля, IrkutskMedia в Слюдянском районе, в который входит город, ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках.

Мэр Байкальска Василий Темгеневский сообщил, что рухнувший мост обеспечивал связь между микрорайоном Гагарина и Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК).

«Это, по сути, резервный выход на федеральную дорогу, у нас есть еще два выхода на федеральную дорогу, это трасса «Байкал», — цитирует мэра ТАСС.

Темгеневский отметил, что речь об эвакуации жителей города пока не идет.

«Если возникнет потребность эвакуации, у нас обеспечены и подготовлены пункты временного размещения», — сказал он, уточнив, что пять таких пунктов находятся в разных районах города.

Ранее 28 июля сообщалось, что из-за паводка начали эвакуировать жителей города Тулун. Также были эвакуированы жители четырех деревень Тулунского района, всего более 120 человек.

Источник: Газета Известия

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