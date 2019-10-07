В Балашихе младенец насмерть захлебнулся молоком

7 октября 2019     23
В Балашихе младенец насмерть захлебнулся молоком

В подмосковной Балашихе младенец и его отец были найдены мертвыми. Об этом этом 7 октября сообщил телеканал РЕН ТВ.

По имеющейся информации, мать кормила ребенка грудью, однако в какой-то момент младенец захлебнулся молоком и скончался. После чего отец решил свести счеты с жизнью.

Другие подробности пока неизвестны. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

4 октября стало известно, что в Волгограде умер ребенок, который летел в самолете на операцию. У малыша был врожденный порок сердца.

Источник: Газета Известия

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