В бассейне курганской гостиницы утонул ребенок

28 февраля 2020     19
В бассейне курганской гостиницы утонул ребенок

Восьмилетний мальчик утонул в открытом бассейне одного из гостиничных комплексов Кургана, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ Курганской области.

Несчастный случай произошел утром 23 февраля. Прибывшая бригада скорой помощи пыталась реанимировать ребенка, однако он скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

К настоящему времени истребована интересующая следствие документация об организации техники безопасности в гостиничном комплексе, в том числе при посещении бассейна, проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

23 февраля сообщалось, что девять человек, в том числе восемь детей, отравились хлором в бассейне Набережных Челнов в Татарстане.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус одобрил предпринятые Россией и рядом других стран шаги в борьбе с коронавирусом COVID-19. …


В Росгидромете пообещали аномально теплый март
В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте. Так средняя температура будет выше нормы на …


Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ
Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ

23:38 Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов выиграл снайперский зачёт по итогам гладкого сезона КХЛ. РИА Новости В 57 играх чемпионата …


Турция начнёт консультации с НАТО в связи с обстрелом в Идлибе
Турция начнёт консультации с НАТО в связи с обстрелом в Идлибе

03:37 RT Турция с пятницы, 28 февраля, намерена начать консультации с НАТО в связи с ситуацией в сирийском Идлибе, где …


Турция уничтожила сирийский конвой
Турция уничтожила сирийский конвой

Турецкие военнослужащие уничтожили конвой правительственных войск Сирии на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщила газета Daily Sabah в Twitter. Источники …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты