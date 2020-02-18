В Башкирии при пожаре в частном доме погибли трое мужчин

В Уфимском районе Республики Башкортостан сгорели трое мужчин при пожаре в частном доме. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Информация о возгорании в населенном пункте Октябрьский поступила в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в 02:47 по местному времени (00:47 мск). На улице Салавата Юлаева произошло горение жилого бревенчатого дома на площади 54 кв.м. Сотрудники пожарной безопасности ликвидировали очаги возгорания в 03:20 по местному времени (01:20 мск). На месте тушения были обнаружены тела мужчин.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

4 февраля в Алтайском крае две 63-летних женщины погибли от отравления угарным газом в многоквартирном доме. Причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Источник: Газета Известия