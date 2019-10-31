В «Белавиа» понадеялись получить семь Boeing-737 MAX к лету 2020 года

Белорусская авиакомпания «Белавиа» планирует получить сем самолетов Boeing 737 MAX к лету 2020 года. Об этом 31 июля заявил генеральный директор компании Анатолий Гусаров.

«Мы очень надеемся, что к следующему лету все вопросы будут урегулированы и мы сумеем поставить в эксплуатацию эти новые современные самолеты. Два самолета должны были уже летать у «Белавиа»», – приводит его слова агентство БелТА.

По словам Гусарова, компания должна была получить два самолета еще в мае-июне 2019 года, однако их поставки были приостановлены до решения вопросов, связанных с безопасностью этих воздушных судов. Он добавил, что из-за этого «Белавиа» пришлось пересматривать расписание, что повлияло на финансовое положение крупнейшего авиаперевозчика Белоруссии.

29 октября 2018 года новейший авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение во время вылета из Джакарты. Погибли 189 человек. В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян. После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing.

29 октября президент и генеральный директор Boeing Деннис Мюленбрг заявил, что после всех доработок 737 MAX будет одним из самых безопасных самолетов.

Источник: Газета Известия