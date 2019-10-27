В Белом Доме осудили представление главы ИГ «религиозным ученым»

27 октября 2019     11
В Белом Доме осудили представление главы ИГ «религиозным ученым»

Пресс-секретарь Белого Дома Стефани Гришэм с возмущением отреагировала на публикацию американского издания Washington Post об уничтожении военнослужащими США лидера ИГ (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. В заголовке к ней аль-Багдади был назван «религиозным ученым». Об этом Гришэм написала в своем профиле в Twitter в воскресенье, 27 октября.

Гришэм репостнула запись своего предшественника на должности пресс-секретаря Шона Спайсера со скриншотом новости Washington Post с заголовком «Абу Бакр аль-Багдади, 48-летний суровый религиозный ученый, убит». Пресс-секретарь Белого дома добавила в своей записи «У меня нет слов».

I have no words. https://t.co/4zH9Ji0Smy

— Stephanie Grisham (@PressSec) October 27, 2019

В настоящий момент материал американского издания имеет иной заголовок — «Абу Бакр аль-Багдади, экстремистский лидер ИГ, убит в 48 лет», из-за чего подтвердить достоверность скриншота Спайсера невозможно.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции по ликвидации аль-Багдади. По его словам, лидер ИГ совершил самоубийство и попытке скрыться от американских солдат в подземном тоннеле. Американский лидер поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию и Ирак за помощь при операции. В частности, Трамп заявил, что Россия открыла воздушное пространство над контролируемыми ею территориями для пролета вертолетов ВВС США.

Ранее в тот же день об уничтожении аль-Багдади по итогам спецоперации, длившейся пять месяцев, заявил представитель разведки Ирака. Он отметил, что лидеры оставшихся ячеек ИГ бежали из Сирии в Турцию, Судан и страны Северной Африки.

В то же время в российском Минобороны заявили, что не зафиксировали ни одного удара с воздуха со стороны Соединенных Штатов или членов коалиции в провинции Идлиб за последние несколько дней.

Источник: Газета Известия

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