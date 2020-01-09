В Белоруссии восхитились возмужавшим Колей Лукашенко

9 января 2020     12
В Белоруссии восхитились возмужавшим Колей Лукашенко

Белорусские СМИ обратили внимание на последние фотографии Николая Лукашенко, младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко. Снимки были сделаны на рождественском хоккейном турнире в Минске, в котором участвовал и глава республики. Кадры опубликовало 4 января агентство БЕЛТА.

Одним из первых об изменениях во внешности младшего сына белорусского лидера написало издание The Village Беларусь. «У Коли Лукашенко почти полгода не было новых фотографий. Парень за последние четыре месяца еще больше возмужал и повзрослел», — восхитились в редакции.

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00:10 — 5 сентября 2016

О возмужавшем сына Лукашенко также написали порталы «Белновости», «Брестская газета» и «Белорусский партизан».

Николай — третий сын Александра Лукашенко, о его матери информации нет. В прошлом году ему исполнилось 15 лет. Он регулярно сопровождает отца на публичных мероприятиях и в зарубежных поездках. В декабре 2016-го мальчик рассказывал, что хотел бы стать врачом или военным. Лукашенко-старший в свою очередь неоднократно заявлял, что после своего президентства не будет передавать власть кому-либо из родственников.

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Источник: Лента.Ру

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