В Белоруссии зарегистрирован первый случай коронавируса

Минздрав Белоруссии сообщил о первом случае коронавируса нового типа на территории страны. COVID-19 выявлен у гражданина Ирана, прилетевшего из Баку, передает «РИА Новости».

В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом 08:17 В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана. Об этом заявили в пресс-службе …



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