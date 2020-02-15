В Белоруссии исключили влияние США на страну

15 февраля 2020     14
В Белоруссии исключили влияние США на страну

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей исключил влияние США на страну. Его слова приводят «Известия».

Макей отметил, что Белоруссию невозможно втянуть в сферу какого-то влияния, так как государство было и находится в Европе, где рядом «есть большие соседи, а есть соседи поменьше».

Министр добавил, что Минск планирует укреплять отношения со всеми важными торгово-экономическими партнерами. Также Макея спросили о том, будет ли сближение с Соединенными Штатами выстраиваться на ограничении отношений с Россией. На этот вопрос глава МИД ответил, что республика «не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то». Министр добавил, что Минск стремится построить добрые отношения со всем партнерами, при этом с соседями они объективно всегда будут более близкими.

Ранее Макей заявил, что республика не будет зацикливаться на сотрудничестве с Россией. «Белоруссия будет двигаться в том направлении, которое будет соответствовать ее национальным интересам. Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы не можем и не должны дружить с кем-то в ущерб кому-то или против кого-то», — сказал он.

Начиная с 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно затрагивал тему независимости и суверенитета республики. Так, в декабре Лукашенко заверил, что республика никогда не войдет в состав России, а само понятие суверенитета является для этой страны святым. Вместе с тем, подчеркнул белорусский лидер, ему поступают прямые предложения о вхождении государства в состав России «шестью областями».

Источник: Лента.Ру

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