В Белоруссии 13 детей госпитализировали из-за отравления хлором в бассейне

2 ноября 2019     16
В Белоруссии 13 детей госпитализировали из-за отравления хлором в бассейне

В белорусском городе Барановичи 13 детей госпитализированы из-за отравления парами хлора в бассейне. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Инцидент произошел в бассейне «Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №4 по плаванию города Барановичи», когда там занималась группа детей из 15 человек в возрасте от 13 до 14 лет. Все они почувствовали затрудненное дыхание и резь в горле.

«13 из 15 детей доставлены в педиатрическое отделение больницы для наблюдения. По имеющейся на данный момент информации от специалистов министерства здравоохранения, жизнь детей вне опасности», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пары хлора образовались в результате химической реакции при случайном смешивании средства для обработки воды и дезинфицирующего средства в тамбуре запасного выхода из бассейна. При этом токсичные пары частично проникли в зал плавательного бассейна.

3 августа сообщалось, что как минимум 38 человек попали в больницу после возможной утечки хлора в бассейне в пекинском районе Фаньшань.

Источник: Газета Известия

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