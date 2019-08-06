В Бельгии парализованная женщина шесть дней выживала в закрытой машине

6 августа 2019     25
В Бельгии парализованная женщина шесть дней выживала в закрытой машине

В Бельгии парализованная женщина шесть дней выживала в закрытой машине. Об этом сообщил портал RTBF.

Инцидент произошел после того, как бельгийка Корин Бастида не смогла справиться с управлением и попала в аварию недалеко от города Льеж. Женщина повредила позвоночник, поэтому ее парализовало и она не смогла выбраться из салона.

Друзья и родственники пытались дозвониться Корин, но она не могла поднять трубку. Пострадавшая неоднократно пыталась покинуть «место заточения», однако ей лишь удалось открыть дверь машины ногой.

«Мне было невыносимо трудно лежать на кусочках стекла. Я пыталась подняться, но чувствовала, будто моя спина разрывается», — поделилась она.

Отмечается, что в транспортном средстве не было ни воды, ни еды. Поэтому женщина выживала с помощью дождевой воды, а для ощущения влаги во рту жевала мокрую веточку.

Корин нашла ее знакомая. Она сразу же вызвала скорую, и пострадавшую доставили в больницу. На данный момент женщина перенесла несколько операций и находится под наблюдением врачей.

26 июня сообщалось, что в Туве мужчина со сломанным позвоночником смог выжить после того, как месяц пролежал в берлоге медведя.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и …


Во Флориде арестован мужчина за угрозу устроить стрельбу в магазине Walmart
Во Флориде арестован мужчина за угрозу устроить стрельбу в магазине Walmart

Угроза мужчины устроить стрельбу в магазине Walmart во Флориде стала причиной для его ареста. Об этом сообщило агентство ТАСС со …


Британия объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе
Британия объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе

00:56 Великобритания присоединится к международной коалиции во главе с США по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасного судоходства. Об этом …


Панарин нарядил дедушку в форму клуба НХЛ и умилил болельщиков
Панарин нарядил дедушку в форму клуба НХЛ и умилил болельщиков

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин нарядил дедушку в форму клуба, чем умилил болельщиков. Комментарии появились …


В Бельгии парализованная женщина шесть дней выживала в закрытой машине
В Бельгии парализованная женщина шесть дней выживала в закрытой машине

В Бельгии парализованная женщина шесть дней выживала в закрытой машине. Об этом сообщил портал RTBF. Инцидент произошел после того, как …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты