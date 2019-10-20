В Берлине загорелся поезд с футбольными фанатами

20 октября 2019     25
В Берлине загорелся поезд с футбольными фанатами

В Берлине загорелся поезд с футбольными фанатами. Об этом в своем Twitter 19 октября сообщила городская пожарная служба.

#Berlin #Tiergarten – Videoupdate zum Brand eines Zuges pic.twitter.com/o2FQTpVs3f

— Polizeireporter-BM (@PolReporter) 19 октября 2019 г.

В результате возгорания пострадали три человека. Всего в поезде находились 700 человек. Уточняется, что инцидент произошел на станции «Бельвю» в центре Берлина около 20:00 часов (21:00 мск). На данный момент правоохранители не могут назвать причину пожара.

По данным газеты Berliner Morgenpost, возгорание произошло в специальном поезде для болельщиков футбольного клуба «Фрайбург».

Letztes Update zu #Bellevue: Der Brand im #Fussball_Fanzug ist gelöscht. Die Anzahl von 3 Leichtverletzten hat sich nicht erhöht. Waggon schwer beschädigt. Bergung durch @DBAG wird den morgigen Tag noch andauern. Wir reduzieren die Kräfte. pic.twitter.com/mBgz6jfnkn

— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 19 октября 2019 г.

18 октября в жилом доме в Новосибирске взорвался газовый баллон, из-за чего произошел мощный пожар. Огонь распространился на соседнее здание.

Источник: Газета Известия

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