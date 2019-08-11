В бразильском ночном клубе застрелили пять человек

11 августа 2019     12
В бразильском ночном клубе застрелили пять человек

В бразильском ночном клубе произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Об этом 11 августа сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, инцидент произошел в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Вооруженные люди в масках прибыли в ночное заведение, потребовали выключить музыку, а затем расстреляли одну из женщин. После этого они принялись в хаотичном порядке стрелять по посетителям клуба.

В результате были убиты еще четыре человека и четверо пострадали. Как отметили в полиции, стрельбу могли устроить наркоторговцы, которые захотели свести счеты с конкурентами. Однако правоохранители не исключают и другие версии.

10 августа стало известно, что в Мексике на мосту расчленили и повесили участников наркокартеля. Девять человек были повешены на мосту, семь тел лежали на дороге и еще три недалеко от трассы.

Источник: Газета Известия

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