В бразильском ночном клубе застрелили пять человек

В бразильском ночном клубе произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Об этом 11 августа сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, инцидент произошел в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Вооруженные люди в масках прибыли в ночное заведение, потребовали выключить музыку, а затем расстреляли одну из женщин. После этого они принялись в хаотичном порядке стрелять по посетителям клуба.

В результате были убиты еще четыре человека и четверо пострадали. Как отметили в полиции, стрельбу могли устроить наркоторговцы, которые захотели свести счеты с конкурентами. Однако правоохранители не исключают и другие версии.

10 августа стало известно, что в Мексике на мосту расчленили и повесили участников наркокартеля. Девять человек были повешены на мосту, семь тел лежали на дороге и еще три недалеко от трассы.

Источник: Газета Известия