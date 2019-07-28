В Британии студентка не дождалась помощи врачей и покончила с собой

28 июля 2019     29
В Британии студентка не дождалась помощи врачей и покончила с собой

В Великобритании студентка покончила с собой, так и не дождавшись психологической помощи. Об этом 27 июля сообщило издание Mirror.

21-летняя Николь Кей была отмечена в группе повышенного суицидального риска, однако вне очереди ей помогать отказались и предложили ожидание, которое по срокам составляло около года.

По словам врача лечебного заведения, куда обращалась девушка, у больницы недостаточно средств, в связи с чем они не могут нанять дополнительных сотрудников для работы с пациентами.

5 июня сообщалось, что в Нидерландах 17-летняя жертва насилия прибегла к эвтаназии.

Источник: Газета Известия

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