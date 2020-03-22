В Брянской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

22 марта 2020     11
В Брянской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Брянской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на местное правительство.

«В Брянской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией у жительницы Брянска, вернувшейся из ОАЭ», — сообщили агентству.

Женщина госпитализирована в Брянскую инфекционную больницу, где ее поместили в отдельный бокс. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Лица, находившиеся с ней в контакте, помещены в обсервационный госпиталь.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице. Большинство из них — завезенные из-за рубежа. Российские власти призвали граждан воздержаться от поездок за границу.

Источник: Газета Известия

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