В Бурятии потушили все лесные пожары

26 августа 2019     36
В Бурятии потушили все лесные пожары

Более ста человек сумели потушить все лесные пожары на территории Бурятии, под наблюдением остается только одна термоточка. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

«В минувшие сутки проводились работы по дотушиванию двух локализованных пожаров в Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади 574 га. В результате, пожары ликвидированы. На утро 26 августа работы по тушению лесных пожаров не проводятся», — приводит сообщение «Интерфакс».

Уточняется, что к работам по тушению привлекли 116 человек и 11 единиц техники. Оставшаяся термоточка, за которой наблюдают, находится в труднодоступной местности и не угрожает населенным пунктам. Ее площадь составляет 4 тыс. 108 га. На территории продолжает действовать особый противопожарный режим.

15 августа стало известно, что Минприроды разрабатывает программу по предотвращению лесных возгораний. Она предусматривает значительное увеличение количества метеостанций, подключение науки, использование для прогнозирования и предупреждения малой авиации, а также дистанционное наблюдение с квадрокоптеров.

Также ведомство рассматривает вариант разделения леса на секторы. Отвечать за участки будут компании, которые работают на них. Предприятия, загрязняющие природу, обяжут компенсировать ущерб. Например, заводы могут заставить озеленять города.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену
Обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену

Высокий суд Лондона рассмотрел иск обманутого мужа, который обнаружил, что воспитывал чужого сына. Об этом пишет издание Daily Mail. Настоящим …


Дорожные строители всю ночь мешали спать жителям центра Севастополя
Дорожные строители всю ночь мешали спать жителям центра Севастополя

В Ночь на понедельник на улице Советская ускорились темпы строительства дороги. Самосвал с автомобильным госномером одного из уральских регионов в …


В Бурятии потушили все лесные пожары
В Бурятии потушили все лесные пожары

Более ста человек сумели потушить все лесные пожары на территории Бурятии, под наблюдением остается только одна термоточка. Об этом в …


«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ

Глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл подготовил доклад, в котором отмечает, что обвинения США в адрес России …


Путину отказались предлагать административную амнистию
Путину отказались предлагать административную амнистию

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) раскрыл детали возможной амнистия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты