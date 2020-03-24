В Бурятии проведут масштабный ремонт культурных учреждений

В 2020 году в Бурятии отремонтируют и построят более 30 культурных учреждений и объектов в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщается на сайте Минкульта России.

В рамках проекта будет проведен капитальный ремонт 14 домов культуры, расположенных в селах. На это будет выделено 62,8 миллиона рублей. Работы проводятся в рамках направления «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

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10:45 — 14 декабря 2017

Похожие работы также запланированы в Смоленской области — в 2020 году власти проведут реставрацию и капитальный ремонт пяти домов культуры, расположенных в сельской местности.

Ранее в марте Минкульт объявил о росте популярности домов культуры Забайкалья после проведения в них капитального ремонта.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

Источник: Лента.Ру